Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1831 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2541 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 6500 AUD. Торги состоялись 26 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
3849 $
Цена в валюте аукциона 5500 AUD
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
4549 $
Цена в валюте аукциона 6500 AUD
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность PF60 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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