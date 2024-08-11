Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1831 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1831 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1831 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2541 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 6500 AUD. Торги состоялись 26 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Coin Cabinet (1)
  • GINZA (1)
  • Heritage (4)
  • Künker (1)
  • London Coins (2)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (2)
  • Spink (2)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
3849 $
Цена в валюте аукциона 5500 AUD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
4549 $
Цена в валюте аукциона 6500 AUD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - April 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе London Coins - March 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе GINZA - November 21, 2020
Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе London Coins - March 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Heritage - January 7, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Heritage - September 21, 2008
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность PF60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Heritage - May 30, 2008
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Künker - October 9, 2007
Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма IV Монеты Великобритании 1831 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск