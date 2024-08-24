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1831
Монеты Великобритании 1831 года
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Наборы
Золотые монеты
2 фунта 1831 WW
Средняя цена
—
Продажи
0
91
Соверен 1831 WW
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
152
Соверен 1831 WW
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
51
1/2 соверена 1831 Малый тип (18 мм)
Средняя цена
—
Продажи
1
77
4 пенса (1 Грот) 1831 Монди
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
2
3 пенса 1831 Монди
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
2
2 пенса 1831 Монди
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Пенни 1831 Монди
Золото
Средняя цена
6000 $
Продажи
0
6
Серебряные монеты
1 крона 1831 W. WYON
Средняя цена
17000 $
Продажи
0
18
1 крона 1831 WW
Средняя цена
—
Продажи
1
78
1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
14
1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
91
1 шиллинг 1831 WW
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
13
1 шиллинг 1831 WW
Гладкий гурт
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
69
6 пенсов 1831
Средняя цена
150 $
Продажи
1
241
4 пенса (1 Грот) 1831 Монди
Средняя цена
45 $
Продажи
0
4
3 пенса 1831 Монди
Средняя цена
85 $
Продажи
0
5
2 пенса 1831 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Пенни 1831 Монди
Средняя цена
150 $
Продажи
0
2
Медные монеты
Пенни 1831
Средняя цена
280 $
Продажи
1
165
Пенни 1831 WW
Средняя цена
220 $
Продажи
0
32
1/2 пенни 1831 WW
Средняя цена
380 $
Продажи
1
106
Фартинг 1831 WW
Средняя цена
80 $
Продажи
0
113
Пробные монеты
1 крона 1831 WW Пробная
Средняя цена
200000 $
Продажи
0
8
Наборы монет
Набор монет 1831 Коронационный
Средняя цена
—
Продажи
0
7
Набор монет 1831 Монди
Средняя цена
310 $
Продажи
0
67
Набор монет 1831 Монди
Золото
Средняя цена
210 $
Продажи
0
2
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Георг IV
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Вильгельм IV
1830-1837
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