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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1831 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фунта 1831 WW
Средняя цена
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
Соверен 1831 WW
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 152
Аверс
Реверс
Соверен 1831 WW Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1831 Малый тип (18 мм)
Средняя цена
Продажи
1 77
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1831 Монди Золото
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1831 Монди Золото
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1831 Монди Золото
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1831 Монди Золото
Средняя цена 6000 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1831 W. WYON
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 крона 1831 WW
Средняя цена
Продажи
1 78
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1831 WW
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1831 WW Гладкий гурт
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
6 пенсов 1831
Средняя цена 150 $
Продажи
1 241
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1831 Монди
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пенса 1831 Монди
Средняя цена 85 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пенса 1831 Монди
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1831 Монди
Средняя цена 150 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1831
Средняя цена 280 $
Продажи
1 165
Аверс
Реверс
Пенни 1831 WW
Средняя цена 220 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1831 WW
Средняя цена 380 $
Продажи
1 106
Аверс
Реверс
Фартинг 1831 WW
Средняя цена 80 $
Продажи
0 113

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1831 WW Пробная
Средняя цена 200000 $
Продажи
0 8

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1831 Коронационный
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Набор монет 1831 Монди
Средняя цена 310 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
Набор монет 1831 Монди Золото
Средняя цена 210 $
Продажи
0 2
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