Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1831 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Пенни
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1831 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 160 GBP. Торги состоялись 29 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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