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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1831 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Пенни 1831 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пенни 1831 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1831 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 160 GBP. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Coin Cabinet (1)
  • Eretz Auctions (1)
Великобритания Пенни 1831 "Монди" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания Пенни 1831 "Монди" на аукционе Eretz Auctions - February 8, 2022
Продавец Eretz Auctions
Дата 8 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1831 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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