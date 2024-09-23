Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1831 года "Монди". Золото (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Золото
Фотография: Baldwin's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Пенни
- Год 1831
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1831 года "Монди". Золото. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
Сохранность
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- Baldwin's (1)
- DNW (1)
- Spink (4)
Продавец Spink
Дата 7 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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