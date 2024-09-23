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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1831 года "Монди". Золото (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пенни 1831 года "Монди" Золото - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пенни 1831 года "Монди" Золото - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1831
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1831 года "Монди". Золото. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • DNW (1)
  • Spink (4)
Великобритания Пенни 1831 "Монди" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания Пенни 1831 "Монди" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1831 "Монди" на аукционе Spink - May 31, 2023
Великобритания Пенни 1831 "Монди" на аукционе Spink - May 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 мая 2023
Сохранность XF
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания Пенни 1831 "Монди" на аукционе DNW - July 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1831 "Монди" на аукционе Spink - July 7, 2020
Великобритания Пенни 1831 "Монди" на аукционе Spink - July 7, 2020
Продавец Spink
Дата 7 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Пенни 1831 "Монди" на аукционе Baldwin's - May 4, 2016
Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1831 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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