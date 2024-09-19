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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1831 года "Коронационный" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Набор монет 1831 года "Коронационный" - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Набор монет 1831 года "Коронационный" - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Техническая информация

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1831 года "Коронационный". Это undefined монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32308 проданному на аукционе Heritage Auctions за 108000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • London Coins (1)
  • Spink (1)
Великобритания Набор монет 1831 "Коронационный" на аукционе London Coins - December 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания Набор монет 1831 "Коронационный" на аукционе CNG - January 14, 2020
Продавец CNG
Дата 14 января 2020
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Великобритания Набор монет 1831 "Коронационный" на аукционе GINZA - November 23, 2019
Продавец GINZA
Дата 23 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
42349 $
Цена в валюте аукциона 4600000 JPY
Великобритания Набор монет 1831 "Коронационный" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания Набор монет 1831 "Коронационный" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания Набор монет 1831 "Коронационный" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 22, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания Набор монет 1831 "Коронационный" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Набор монет 1831 "Коронационный" на аукционе Spink - April 14, 2004
Продавец Spink
Дата 14 апреля 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1831 "Коронационный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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