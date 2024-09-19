Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1831 года "Коронационный" (Великобритания, Вильгельм IV)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1831 года "Коронационный". Это undefined монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32308 проданному на аукционе Heritage Auctions за 108000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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Продавец CNG
Дата 14 января 2020
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Продавец GINZA
Дата 23 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
42349 $
Цена в валюте аукциона 4600000 JPY
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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