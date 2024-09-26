Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
3 пенса 1831 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16,3 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 3,960
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 3 пенса
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1831 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 310 GBP. Торги состоялись 29 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF62 PCGS
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 310 GBP
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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