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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

3 пенса 1831 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пенса 1831 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пенса 1831 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 3,960

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1831 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 310 GBP. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1831 "Монди" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF62 PCGS
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 310 GBP
Великобритания 3 пенса 1831 "Монди" на аукционе St James’s - July 22, 2021
Великобритания 3 пенса 1831 "Монди" на аукционе St James’s - July 22, 2021
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания 3 пенса 1831 "Монди" на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1831 "Монди" на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1831 "Монди" на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1831 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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