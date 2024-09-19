Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Пенни 1831 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пенни 1831 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 18,9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 806,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1831 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1100 GBP. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's (2)
  • Coin Cabinet (1)
  • Coinhouse (1)
  • DNW (2)
  • Heritage (12)
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (2)
  • NOONANS (1)
  • Spink (5)
  • Tauler & Fau (1)
  • TimeLine Auctions (4)
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Spink - December 13, 2023
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF
Цена
821 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Coinhouse - March 26, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе TimeLine Auctions - February 24, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Heritage - February 8, 2018
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Heritage - February 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе TimeLine Auctions - November 25, 2017
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 ноября 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - June 4, 2017
Продавец Coin Cabinet
Дата 4 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Spink - March 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 марта 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Heritage - January 18, 2017
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания Пенни 1831 WW на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Пенни 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма IV Монеты Великобритании 1831 года Все британские монеты британские медные монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск