Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 18,9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 806,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Пенни
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1831 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1100 GBP. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (2)
- Coin Cabinet (1)
- Coinhouse (1)
- DNW (2)
- Heritage (12)
- Heritage Eur (1)
- Künker (2)
- NOONANS (1)
- Spink (5)
- Tauler & Fau (1)
- TimeLine Auctions (4)
Продавец Coinhouse
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Пенни 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск