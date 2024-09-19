Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1 крона 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 39,9403 гр
- Чистого золота (1,1775 oz) 36,6253 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 крона
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона 1831 года со знаком WW. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе MDC Monaco за 820000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF62 PCGS
Цена
24058 $
Цена в валюте аукциона 19000 GBP
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
204191 $
Цена в валюте аукциона 210000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 14 января 2020
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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