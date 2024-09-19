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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1 крона 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Пробная 1 крона 1831 года WW - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пробная 1 крона 1831 года WW - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 39,9403 гр
  • Чистого золота (1,1775 oz) 36,6253 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона 1831 года со знаком WW. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе MDC Monaco за 820000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1831 WW (Пробная) на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF62 PCGS
Цена
24058 $
Цена в валюте аукциона 19000 GBP
Великобритания 1 крона 1831 WW (Пробная) на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
204191 $
Цена в валюте аукциона 210000 EUR
Великобритания 1 крона 1831 WW (Пробная) на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW (Пробная) на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW (Пробная) на аукционе CNG - January 14, 2020
Продавец CNG
Дата 14 января 2020
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW (Пробная) на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1 крона 1831 WW (Пробная) на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW (Пробная) на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW (Пробная) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Великобритания 1 крона 1831 WW (Пробная) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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