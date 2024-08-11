Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
2 фунта 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,9761 гр
- Чистого золота (0,471 oz) 14,6501 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 225
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 фунта
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 фунта 1831 года со знаком WW. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31089 проданному на аукционе Heritage Auctions за 66000 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
18324 $
Цена в валюте аукциона 14500 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF61 CAMEO PCGS
Цена
25324 $
Цена в валюте аукциона 20000 GBP
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 5 октября 2021
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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