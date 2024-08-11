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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

2 фунта 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 фунта 1831 года WW - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 фунта 1831 года WW - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,9761 гр
  • Чистого золота (0,471 oz) 14,6501 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 225

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 фунта
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 фунта 1831 года со знаком WW. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31089 проданному на аукционе Heritage Auctions за 66000 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 26, 2024
Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 26, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
18324 $
Цена в валюте аукциона 14500 GBP
Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF61 CAMEO PCGS
Цена
25324 $
Цена в валюте аукциона 20000 GBP
Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Spink - March 31, 2023
Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе St James’s - October 5, 2021
Продавец St James’s
Дата 5 октября 2021
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Heritage - May 7, 2021
Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Spink - January 16, 2021
Великобритания 2 фунта 1831 WW на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фунта 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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