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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1831 года "Малый тип (18 мм)" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1831 года "Малый тип (18 мм)" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1831 года "Малый тип (18 мм)" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1831 года "Малый тип (18 мм)". Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32239 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43200 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
4432 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
5961 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Sovereign Rarities - June 5, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 5 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Coin Cabinet - March 14, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе GINZA - February 11, 2023
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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