Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1831 года "Малый тип (18 мм)" (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1831 года "Малый тип (18 мм)". Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32239 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43200 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
4432 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
5961 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Sovereign Rarities
Дата 5 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF53 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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