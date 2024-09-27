Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
4 пенса (1 Грот) 1831 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 3,564
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1831 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 340 GBP. Торги состоялись 10 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Coin Cabinet (1)
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- Heritage Eur (1)
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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