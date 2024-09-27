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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

4 пенса (1 Грот) 1831 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1831 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1831 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 3,564

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1831 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 340 GBP. Торги состоялись 10 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1831 "Монди" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1831 "Монди" на аукционе Emporium Hamburg - January 3, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1831 "Монди" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1831 "Монди" на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1831 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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