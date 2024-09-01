Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Соверен 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 599,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Соверен
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (152) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1831 года со знаком WW. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24976 проданному на аукционе Heritage Auctions за 69000 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
17000 $
Цена в валюте аукциона 17000 USD
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец St James’s
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Где продать?
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