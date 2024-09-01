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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Соверен 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Соверен 1831 года WW - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Соверен 1831 года WW - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 599,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Соверен
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (152) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1831 года со знаком WW. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24976 проданному на аукционе Heritage Auctions за 69000 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
17000 $
Цена в валюте аукциона 17000 USD
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - January 23, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Tennants Auctioneers - November 22, 2023
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Tennants Auctioneers - November 22, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - September 22, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе London Coins - June 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность F
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - May 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность F
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе St James’s - March 1, 2023
Продавец St James’s
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Spink - January 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Соверен 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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