Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Цена монет Великобритании
Вильгельм IV
Соверен
Великобритания
Период:
1820-1837
1820-1837
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Главная
Каталог
Цена монет Великобритании
Вильгельм IV
Соверен
Золотые монеты Соверен Вильгельма IV - Великобритания
Соверен 1831-1837
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1831
WW
599,000
0
152
1831
WW
Гладкий гурт
-
0
51
1832
WW
3,737,000
1
429
1833
WW
1,225,000
1
128
1835
WW
723,000
2
98
1836
WW
1,714,000
1
185
1836
WW
N - на щите
-
0
12
1837
WW
1,173,000
3
256
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Великобритании
Каталог монет Вильгельма IV
Все британские монеты
британские монеты номиналом Соверен
Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион
24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Великобритания
Период
1820-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1820-1837
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить