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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Золотые монеты Соверен Вильгельма IV - Великобритания

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Соверен 1831-1837

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1831 WW 599,000 0 1521831 WW Гладкий гурт - 0 511832 WW 3,737,000 1 4291833 WW 1,225,000 1 1281835 WW 723,000 2 981836 WW 1,714,000 1 1851836 WW N - на щите - 0 121837 WW 1,173,000 3 256
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