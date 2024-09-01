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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Соверен 1836 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Соверен 1836 года WW - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Соверен 1836 года WW - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,714,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Соверен
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (185) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1836 года со знаком WW. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1701 проданному на аукционе Spink UK за 12500 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
951 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
803 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Roxbury’s - March 22, 2024
Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Mowbray Collectables - March 19, 2024
Продавец Mowbray Collectables
Дата 19 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Sovereign Rarities - September 26, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Coin Cabinet - September 19, 2023
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Дата 19 сентября 2023
Сохранность VF
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе London Coins - September 3, 2023
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Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Где купить?
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Stack's - August 13, 2024
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Соверен 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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