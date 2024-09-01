Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Соверен 1836 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,714,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Соверен
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (185) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1836 года со знаком WW. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1701 проданному на аукционе Spink UK за 12500 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2005.
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Сохранность (слабы)
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Дата 9 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
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Дата 9 июня 2024
Сохранность XF40 NGC
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Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Сохранность VF
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Сохранность F
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Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
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Сохранность AU55 PCGS
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Сохранность AU53 PCGS
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Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Сохранность VF
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Сохранность VF
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Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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