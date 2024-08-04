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1836
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1836
Монеты Великобритании 1836 года
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Наборы
Золотые монеты
Соверен 1836 WW
Средняя цена
1600 $
Продажи
1
185
Соверен 1836 WW
N - на щите
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
12
1/2 соверена 1836 Большой тип (19 мм)
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
19
1/2 соверена 1836 Большой тип (19 мм)
Аверс шести пенсов
Средняя цена
7800 $
Продажи
0
10
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1836 WW
Средняя цена
630 $
Продажи
2
249
1/2 кроны (Полукрона) 1836 WW
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 шиллинг 1836 WW
Средняя цена
170 $
Продажи
0
132
6 пенсов 1836
Средняя цена
420 $
Продажи
0
20
4 пенса (1 Грот) 1836 Монди
Средняя цена
90 $
Продажи
0
3
4 пенса (1 Грот) 1836
Средняя цена
70 $
Продажи
0
110
4 пенса (1 Грот) 1836
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
13
3 пенса 1836 Монди
Средняя цена
160 $
Продажи
0
15
2 пенса 1836 Монди
Средняя цена
50 $
Продажи
0
1
1,5 пенса 1836
Средняя цена
190 $
Продажи
0
12
Пенни 1836 Монди
Средняя цена
65 $
Продажи
0
2
Медные монеты
Фартинг 1836 WW
Средняя цена
100 $
Продажи
0
11
Пробные монеты
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные
Рубчатый гурт
Средняя цена
960 $
Продажи
0
1
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные
Гладкий гурт
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
4
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные
Золото. Рубчатый гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
0
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные
Золото. Гладкий гурт
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
3
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные
Рубчатый гурт
Средняя цена
960 $
Продажи
0
2
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные
Гладкий гурт
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
2
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные
Золото. Рубчатый гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
0
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные
Золото. Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Наборы монет
Набор монет 1836 Монди
Средняя цена
290 $
Продажи
0
17
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Период
1820-1837
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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