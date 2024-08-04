Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1836 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1836 WW
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 185
Аверс
Реверс
Соверен 1836 WW N - на щите
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1836 Большой тип (19 мм)
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1836 Большой тип (19 мм) Аверс шести пенсов
Средняя цена 7800 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1836 WW
Средняя цена 630 $
Продажи
2 249
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1836 WW Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1836 WW
Средняя цена 170 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
6 пенсов 1836
Средняя цена 420 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1836 Монди
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1836
Средняя цена 70 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1836 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
3 пенса 1836 Монди
Средняя цена 160 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 пенса 1836 Монди
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1,5 пенса 1836
Средняя цена 190 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Пенни 1836 Монди
Средняя цена 65 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1836 WW
Средняя цена 100 $
Продажи
0 11

Пробные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные Рубчатый гурт
Средняя цена 960 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные Гладкий гурт
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные Золото. Рубчатый гурт
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные Золото. Гладкий гурт
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные Рубчатый гурт
Средняя цена 960 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные Гладкий гурт
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные Золото. Рубчатый гурт
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1836 Пробные Золото. Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 0

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1836 Монди
Средняя цена 290 $
Продажи
0 17
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск