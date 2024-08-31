Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1836 года "Большой тип (19 мм)" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1836 года "Большой тип (19 мм)" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1836 года "Большой тип (19 мм)" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19,4 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 147,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1836 года "Большой тип (19 мм)". Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 29731 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5640 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • Coin Cabinet (1)
  • DNW (3)
  • Downies (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (3)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (1)
  • SINCONA (2)
  • Spink (1)
  • St James’s (1)
  • Tennants Auctioneers (1)
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1579 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Tennants Auctioneers - August 9, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - April 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе London Coins - March 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе DNW - April 22, 2020
Продавец DNW
Дата 22 апреля 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Spink - July 2, 2018
Продавец Spink
Дата 2 июля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Downies - February 27, 2018
Продавец Downies
Дата 27 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Goldberg - May 26, 2003
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Goldberg - May 26, 2003
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2003
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма IV Монеты Великобритании 1836 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 соверена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск