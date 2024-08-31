Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1836 года "Большой тип (19 мм)" (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19,4 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 147,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1836 года "Большой тип (19 мм)". Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 29731 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5640 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1579 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Downies
Дата 27 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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