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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 шиллинг 1836 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1836 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 шиллинг 1836 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,568,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1836 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24085 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 12, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1836 WW на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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