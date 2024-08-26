Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Рубчатый гурт (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Рубчатый гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,84 гр
- Чистого серебра (0,0547 oz) 1,702 гр
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Рубчатый гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 750 GBP. Торги состоялись 14 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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