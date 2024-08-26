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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Рубчатый гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Рубчатый гурт

Аверс монеты - Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года Рубчатый гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года Рубчатый гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,84 гр
  • Чистого серебра (0,0547 oz) 1,702 гр
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Рубчатый гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 750 GBP. Торги состоялись 14 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
958 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность PF64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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