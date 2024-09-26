Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Золото. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Золото. Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,37 гр
- Чистого золота (0,0994 oz) 3,0903 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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