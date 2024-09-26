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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Золото. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Золото. Гладкий гурт

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,37 гр
  • Чистого золота (0,0994 oz) 3,0903 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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