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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1836 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Пенни 1836 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пенни 1836 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Spink

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1836 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 7671 проданному на аукционе Spink UK за 55 GBP. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1836 "Монди" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Великобритания Пенни 1836 "Монди" на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1836 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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