Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
2 пенса 1836 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр 13,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 3,564
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 пенса
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1836 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе CoinsNB за 46 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2023.
Сохранность
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