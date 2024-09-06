Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1,5 пенса 1836 года (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,71 гр
- Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1,5 пенса
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1,5 пенса 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 39082 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 68 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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