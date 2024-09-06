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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1,5 пенса 1836 года (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1,5 пенса 1836 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1,5 пенса 1836 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,71 гр
  • Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1,5 пенса
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1,5 пенса 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 39082 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • St James’s (1)
Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 68 GBP
Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе DNW - September 16, 2020
Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 1,5 пенса 1836 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1,5 пенса 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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