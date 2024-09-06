Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Соверен 1836 года WW. N - на щите (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: N - на щите
Фотография: Baldwin's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Соверен
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1836 года со знаком WW. N - на щите. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Baldwin's за 12000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 14 сентября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 июня 2018
Сохранность VG
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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