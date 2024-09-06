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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Соверен 1836 года WW. N - на щите (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: N - на щите

Аверс монеты - Соверен 1836 года WW N - на щите - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Соверен 1836 года WW N - на щите - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Соверен
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1836 года со знаком WW. N - на щите. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Baldwin's за 12000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Sovereign Rarities - September 26, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе St James’s - February 24, 2022
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Spink - September 14, 2020
Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Spink - September 14, 2020
Продавец Spink
Дата 14 сентября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе London Coins - June 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2018
Сохранность VG
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность F
Цена
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Великобритания Соверен 1836 WW на аукционе Baldwin's - May 8, 2012
Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Соверен 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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