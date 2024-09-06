Соверен 1836 года WW. N - на щите (Великобритания, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1836 года со знаком WW. N - на щите. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Baldwin's за 12000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2012.

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