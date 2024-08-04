Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1836 года "Большой тип (19 мм)". Аверс шести пенсов (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Аверс шести пенсов
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19,4 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1836 года "Большой тип (19 мм)". Аверс шести пенсов. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- London Coins (2)
- SINCONA (1)
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
15407 $
Цена в валюте аукциона 12000 GBP
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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