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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1836 года "Большой тип (19 мм)". Аверс шести пенсов (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Аверс шести пенсов

Аверс монеты - 1/2 соверена 1836 года "Большой тип (19 мм)" Аверс шести пенсов - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1836 года "Большой тип (19 мм)" Аверс шести пенсов - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19,4 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1836 года "Большой тип (19 мм)". Аверс шести пенсов. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • London Coins (2)
  • SINCONA (1)
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - April 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
15407 $
Цена в валюте аукциона 12000 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе London Coins - December 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 18, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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