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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Золото. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Золото. Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года Золото Гладкий гурт - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года Золото Гладкий гурт - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,37 гр
  • Чистого золота (0,0994 oz) 3,0903 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Золото. Гладкий гурт. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1255 проданному на аукционе Stack's Bowers за 17250 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

Сохранность
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  • DNW (1)
  • Stack's (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
10859 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
17250 $
Цена в валюте аукциона 17250 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе Baldwin's - September 24, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 24 сентября 2007
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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