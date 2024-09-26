Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Золото. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Золото. Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,37 гр
- Чистого золота (0,0994 oz) 3,0903 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Золото. Гладкий гурт. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1255 проданному на аукционе Stack's Bowers за 17250 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
Сохранность
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- Baldwin's (1)
- DNW (1)
- Stack's (1)
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