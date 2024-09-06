Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
6 пенсов 1836 года (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: iNumis
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,988,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32577 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1500 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 25 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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