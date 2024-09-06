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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

6 пенсов 1836 года (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 6 пенсов 1836 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 6 пенсов 1836 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,988,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32577 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1500 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Roxbury’s (2)
  • Spink (5)
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Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность XF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Roxbury’s - March 3, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 3 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Roxbury’s - October 21, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 21 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе CNG - October 12, 2021
Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Spink - November 9, 2020
Продавец Spink
Дата 9 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Heritage - April 25, 2019
Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Heritage - April 25, 2019
Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе La Galerie Numismatique - March 22, 2019
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе iNumis - June 2, 2015
Продавец iNumis
Дата 2 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе La Galerie Numismatique - June 14, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 14 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе La Galerie Numismatique - March 3, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 3 марта 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Spink - November 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Baldwin's - October 10, 2005
Продавец Baldwin's
Дата 10 октября 2005
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1836 на аукционе Spink - April 14, 2004
Продавец Spink
Дата 14 апреля 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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