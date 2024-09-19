Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
4 пенса (1 Грот) 1836 года. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,9 гр
- Чистого серебра (0,0565 oz) 1,7575 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21863 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1093 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (3)
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 470 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 октября 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
913 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 января 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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