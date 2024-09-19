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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

4 пенса (1 Грот) 1836 года. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1836 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1836 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,9 гр
  • Чистого серебра (0,0565 oz) 1,7575 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21863 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1093 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Goldberg (4)
  • Heritage (3)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 470 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Coin Cabinet - October 18, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 октября 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
913 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Coin Cabinet - May 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность PF64 NGC
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Goldberg - September 12, 2006
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Goldberg - September 12, 2006
Продавец Goldberg
Дата 12 сентября 2006
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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