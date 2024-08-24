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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Фартинг 1836 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фартинг 1836 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Фартинг 1836 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,290,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Фартинг
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1836 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32640 проданному на аукционе Heritage Auctions за 141 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Russiancoin (2)
  • UBS (1)
Великобритания Фартинг 1836 WW на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1836 WW на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1836 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 124 USD
Великобритания Фартинг 1836 WW на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Великобритания Фартинг 1836 WW на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1836 WW на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1836 WW на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1836 WW на аукционе Heritage - April 10, 2017
Великобритания Фартинг 1836 WW на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1836 WW на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1836 WW на аукционе Baldwin's - November 19, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 19 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1836 WW на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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