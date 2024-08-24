Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Фартинг 1836 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,290,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Фартинг
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1836 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32640 проданному на аукционе Heritage Auctions за 141 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 124 USD
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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