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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

4 пенса (1 Грот) 1836 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1836 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1836 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 2,574

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1836 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Spink UK за 190 GBP. Торги состоялись 3 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 "Монди" на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 "Монди" на аукционе Heritage - September 20, 2012
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 "Монди" на аукционе Heritage - September 20, 2012
Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2012
Сохранность XF40 NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 74 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 "Монди" на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 "Монди" на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 104 USD

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1836 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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