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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

4 пенса (1 Грот) 1836 года (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1836 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1836 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,9 гр
  • Чистого серебра (0,0565 oz) 1,7575 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,253,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2413 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 1300 AUD. Торги состоялись 28 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 1, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 12, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе CMA Auctions - May 25, 2023
Продавец CMA Auctions
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе St James’s - November 17, 2022
Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF64 PCGS
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Stack's - August 30, 2022
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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