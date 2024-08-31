Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
4 пенса (1 Грот) 1836 года (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,9 гр
- Чистого серебра (0,0565 oz) 1,7575 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,253,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2413 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 1300 AUD. Торги состоялись 28 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец CMA Auctions
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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