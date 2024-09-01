Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1836 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1836 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5446 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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