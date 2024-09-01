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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1836 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Набор монет 1836 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Набор монет 1836 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1836 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5446 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Coin Cabinet (1)
  • DNW (6)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (3)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Spink (3)
Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 161 GBP
Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе London Coins - March 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе London Coins - March 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе Coin Cabinet - August 29, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе Heritage - March 29, 2018
Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе Heritage - March 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе Spink - September 30, 2009
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1836 "Монди" на аукционе Baldwin's - June 6, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 6 июня 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Набор монет 1836 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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