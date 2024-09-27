Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,86 гр
- Чистого серебра (0,0553 oz) 1,7205 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2400 GBP. Торги состоялись 18 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 июня 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
2992 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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