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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,86 гр
  • Чистого серебра (0,0553 oz) 1,7205 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2400 GBP. Торги состоялись 18 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе Baldwin's of St. James's - June 18, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 июня 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
2992 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
1039 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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