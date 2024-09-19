Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Рубчатый гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Рубчатый гурт

Аверс монеты - Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года Рубчатый гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года Рубчатый гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,84 гр
  • Чистого серебра (0,0547 oz) 1,702 гр
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Рубчатый гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 750 GBP. Торги состоялись 14 июня 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DNW (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма IV Монеты Великобритании 1836 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 4 пенса (1 Грот) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск