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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 800 GBP. Торги состоялись 14 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1836 (Пробные) на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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