Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 4 пенса (1 Грот) 1836 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 800 GBP. Торги состоялись 14 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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