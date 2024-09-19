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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1836 года WW. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Гладкий гурт

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1836 года со знаком WW. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1836 WW на аукционе Baldwin's - September 22, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 22 сентября 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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