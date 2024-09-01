Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Соверен 1833 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,225,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Соверен
- Год 1833
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1833 года со знаком WW. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1305 проданному на аукционе Stack's Bowers за 22000 USD. Торги состоялись 14 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
886 $
Цена в валюте аукциона 140000 JPY
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 8 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 9 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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