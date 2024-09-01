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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Соверен 1833 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Соверен 1833 года WW - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Соверен 1833 года WW - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,225,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Соверен
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1833 года со знаком WW. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1305 проданному на аукционе Stack's Bowers за 22000 USD. Торги состоялись 14 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
886 $
Цена в валюте аукциона 140000 JPY
Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность VF25 NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 810 USD
Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе Heritage - March 24, 2024
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе Spink - January 27, 2024
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе Coin Cabinet - October 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе Tennants Auctioneers - August 9, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе Coin Cabinet - August 8, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 8 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе Bruun Rasmussen - July 9, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 9 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Где купить?
Великобритания Соверен 1833 WW на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Соверен 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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