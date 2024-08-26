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1833
Монеты Великобритании 1833 года
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Золотые монеты
Соверен 1833 WW
Средняя цена
1200 $
Продажи
1
128
Серебряные монеты
4 пенса (1 Грот) 1833 Монди
Средняя цена
220 $
Продажи
0
1
3 пенса 1833 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 пенса 1833 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пенни 1833 Монди
Средняя цена
35 $
Продажи
0
4
Наборы монет
Набор монет 1833 Монди
Средняя цена
230 $
Продажи
0
22
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Вильгельм IV
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