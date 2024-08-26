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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1833 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1833 WW
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 128

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1833 Монди
Средняя цена 220 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1833 Монди
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1833 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1833 Монди
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1833 Монди
Средняя цена 230 $
Продажи
0 22
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