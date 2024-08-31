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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1833 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Набор монет 1833 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Набор монет 1833 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1833 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2980 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3700 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • DNW (6)
  • Heritage (3)
  • London Coins (3)
  • Spink (6)
  • St James’s (1)
Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе St James’s - June 28, 2023
Продавец St James’s
Дата 28 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе DNW - April 22, 2020
Продавец DNW
Дата 22 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 26, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 5, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе London Coins - December 5, 2015
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе London Coins - September 5, 2015
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе Spink - March 25, 2013
Продавец Spink
Дата 25 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе Spink - September 25, 2012
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2012
Сохранность F
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе Spink - September 30, 2009
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе Baldwin's - June 6, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 6 июня 2008
Сохранность XF
Цена
Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1833 "Монди" на аукционе Spink - September 25, 2006
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2006
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1833 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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