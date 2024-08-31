Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1833 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1833 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2980 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3700 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.
Сохранность
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- Spink (6)
- St James’s (1)
Продавец St James’s
Дата 28 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 25 сентября 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 сентября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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