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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1833 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Пенни 1833 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пенни 1833 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: TimeLine

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1833 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 75 GBP. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • TimeLine Auctions (2)
Великобритания Пенни 1833 "Монди" на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания Пенни 1833 "Монди" на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Великобритания Пенни 1833 "Монди" на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1833 "Монди" на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1833 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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