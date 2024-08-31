Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
4 пенса (1 Грот) 1833 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 2,574
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1833
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1833 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1356 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 300 AUD. Торги состоялись 24 ноября 2020.
Сохранность
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- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
Где продать?
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