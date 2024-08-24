Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Соверен 1831 года WW. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Соверен
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1831 года со знаком WW. Гладкий гурт. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4003 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640000 USD. Торги состоялись 14 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
13317 $
Цена в валюте аукциона 10500 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
13959 $
Цена в валюте аукциона 11000 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 14 сентября 2020
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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