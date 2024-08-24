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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Соверен 1831 года WW. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Соверен 1831 года WW Гладкий гурт - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Соверен 1831 года WW Гладкий гурт - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Соверен
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1831 года со знаком WW. Гладкий гурт. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4003 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640000 USD. Торги состоялись 14 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
13317 $
Цена в валюте аукциона 10500 GBP
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
13959 $
Цена в валюте аукциона 11000 GBP
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - May 7, 2021
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - May 7, 2021
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - March 27, 2021
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Spink - December 13, 2020
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Spink - December 13, 2020
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Spink - September 14, 2020
Продавец Spink
Дата 14 сентября 2020
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1831 WW на аукционе London Coins - December 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2019
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Соверен 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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