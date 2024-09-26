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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Соверен 1835 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Соверен 1835 года WW - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Соверен 1835 года WW - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 723,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Соверен
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1835 года со знаком WW. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32536 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 1, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1330 $
Цена в валюте аукциона 1050 GBP
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Tennants Auctioneers - February 14, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе New York Sale - January 10, 2024
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Coin Cabinet - August 8, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 8 августа 2023
Сохранность F
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе London Coins - March 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Coin Cabinet - October 25, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 октября 2022
Сохранность VF
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Stack's - August 13, 2024
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Stack's - August 13, 2024
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Stack's - August 13, 2024
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Stack's - August 13, 2024
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе Stack's - August 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2024
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону
Великобритания Соверен 1835 WW на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Соверен 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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