Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Соверен 1835 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 723,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Соверен
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1835 года со знаком WW. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32536 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1330 $
Цена в валюте аукциона 1050 GBP
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 8 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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