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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1831 года "Монди". Золото (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Золото

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1831 года "Монди". Золото. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4140000 USD. Торги состоялись 30 августа 1999.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Spink (1)
  • St James’s (1)
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе St James’s - June 11, 2022
Продавец St James’s
Дата 11 июня 2022
Сохранность XF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 210 GBP
Великобритания Набор монет 1831 "Монди" на аукционе Spink - July 2, 2018
Продавец Spink
Дата 2 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1831 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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