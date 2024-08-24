Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1831 года "Монди". Золото (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Набор монет
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1831 года "Монди". Золото. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4140000 USD. Торги состоялись 30 августа 1999.
Сохранность
- Все фирмы
- Spink (1)
- St James’s (1)
Где продать?
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