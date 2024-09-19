Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
2 пенса 1831 года "Монди". Золото (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Золото
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 пенса
- Год 1831
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1831 года "Монди". Золото. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2747 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 14000 USD. Торги состоялись 6 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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