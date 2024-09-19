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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

2 пенса 1831 года "Монди". Золото (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2 пенса 1831 года "Монди" Золото - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пенса 1831 года "Монди" Золото - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1831
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1831 года "Монди". Золото. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2747 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 14000 USD. Торги состоялись 6 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1831 "Монди" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пенса 1831 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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