Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1831 года WW. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1831 года со знаком WW. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1860 проданному на аукционе London Coins LTD за 38000 GBP. Торги состоялись 2 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
6078 $
Цена в валюте аукциона 960000 JPY
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
9571 $
Цена в валюте аукциона 1500000 JPY
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 5 июня 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 21 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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