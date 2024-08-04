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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1831 года WW. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1831 года WW Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1831 года WW Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1831 года со знаком WW. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1860 проданному на аукционе London Coins LTD за 38000 GBP. Торги состоялись 2 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (13)
  • St James’s (5)
  • Stack's (2)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
6078 $
Цена в валюте аукциона 960000 JPY
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
9571 $
Цена в валюте аукциона 1500000 JPY
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Sovereign Rarities - June 5, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 5 июня 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность PROOF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе St James’s - December 7, 2022
Продавец St James’s
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Spink - March 21, 2022
Продавец Spink
Дата 21 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW на аукционе Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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