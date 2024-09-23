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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

2 пенса 1831 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пенса 1831 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пенса 1831 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1831 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 260 GBP. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1831 "Монди" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 2 пенса 1831 "Монди" на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность PF65 NGC
Цена
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