Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
4 пенса (1 Грот) 1831 года "Монди". Золото (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1831 года "Монди". Золото. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12650 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
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