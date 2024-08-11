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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

6 пенсов 1831 года (Великобритания, Вильгельм IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (241)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21172 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
957 $
Цена в валюте аукциона 150000 JPY
Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе St James’s - March 27, 2024
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе St James’s - October 19, 2023
Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Heritage - August 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Schulman - April 6, 2023
Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 6 пенсов 1831 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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