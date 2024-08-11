Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
6 пенсов 1831 года (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (241)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21172 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
957 $
Цена в валюте аукциона 150000 JPY
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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