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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

3 пенса 1831 года "Монди". Золото (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 3 пенса 1831 года "Монди" Золото - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пенса 1831 года "Монди" Золото - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1831
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1831 года "Монди". Золото. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1257 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11500 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

Сохранность
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  • Stack's (1)
Великобритания 3 пенса 1831 "Монди" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Великобритания 3 пенса 1831 "Монди" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
11500 $
Цена в валюте аукциона 11500 USD
Великобритания 3 пенса 1831 "Монди" на аукционе Baldwin's - September 24, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 24 сентября 2007
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1831 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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