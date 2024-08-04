Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
3 пенса 1831 года "Монди". Золото (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1831 года "Монди". Золото. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1257 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11500 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
Сохранность
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