Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 крона 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,2759 гр
- Чистого серебра (0,8409 oz) 26,1552 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 крона
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1831 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30306 проданному на аукционе Heritage Auctions за 94000 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (6)
- Baldwin's (2)
- Baldwin's of St. James's (6)
- CNG (2)
- DNW (2)
- Goldberg (5)
- Heritage (20)
- London Coins (6)
- New York Sale (3)
- Nihon (3)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- NOONANS (2)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Sovereign Rarities (3)
- Spink (13)
- St James’s (1)
- Stack's (1)
Продавец Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
25574 $
Цена в валюте аукциона 20000 GBP
Продавец Heritage
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность PF60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность PF58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CNG
Дата 11 января 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность PF62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 крона 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск